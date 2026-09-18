Jet militari russi in Lituania, caccia italiani in volo. Meloni: «Putin ci provoca»Nel frattempo il congresso Usa approva le prime sanzioni dell’era Trump a Mosca
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Ancora tensione nei cieli del Baltico. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani, due jet militari di Mosca nella giornata di ieri hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter F-2000 italiani decollati in modalità scramble nell'ambito della missione Nato di difesa aerea sul fianco orientale.
Nelle stesse ore Meloni era in visita a Oslo. «Putin provoca per cercare un'escalation con l'Europa e spostare l'attenzione dal campo, non dobbiamo reagire ma scegliere un inviato sull'Ucraina per parlare con una sola voce», l'appello della premier.
Il Congresso Usa intanto approva le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta Zelensky: «Costringeranno Putin alla pace». Ira del Cremlino.
(Unioneonline)