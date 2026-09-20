Primi risultati dell'ultima tornata elettorale in Germania. A Berlino, i primi dati indicano la vittoria dell’estrema sinistra Die Linke con oltre il 25%, Cdu seconda al 20% e al terzo posto i Verdi, con circa il 15%, testa a testa con l'ultradestra di Afd, in vantaggio rispetto al 2023 quando ebbe il 9%, ma in calo rispetto ai sondaggi.

Afd si afferma invece col 37% in Meclemburgo-Pomerania, davanti alla Spd al 35,5%, mentre la Cdu del cancelliere Friedrich Merz si ferma al 5,5%, poco sopra la soglia di sbarramento.

«Care berlinesi e cari berlinesi a oggi cambiamo la nostra città. Abbiamo scritto la storia oggi a Berlino», ha detto Elif Eralp, candidata della sinistra della Linke nella capitale. «Il segnale dell'amore e della giustizia hanno vinto contro l'odio», ha aggiunto.

«Oggi abbiamo due elezioni con due risultati molto diversi. In Meclembrugo il risultato è un disastro non possiamo abbellirlo. Nella nostra città il nostro candidato era in una situazione molto difficile», ha detto invece il cancelliere tedesco Friedrich Merz a Berlino, parlando alla Adenauer Haus di Berlino, subito dopo gli exit poll dopo la doppia debacle della sua Cdu. Merz ha affermato di voler «portare avanti il Paese», sottolineando che la risposta sarà «fare le riforme». «Mi assumo la responsabilità», ha spiegato Merz, «come cancelliere e come presidente del partito».

(Unioneonline)

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