Il partito Russia Unita di Vladimir Putin ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma (la camera bassa del Parlamento russo) con il 49,4% dei voti, secondo quanto annunciato dalla televisione di Stato. Un risultato quasi uguale a quello di cinque anni fa, quando, con il 49,8% dei voti, Russia Unita si aggiudicò 324 dei 550 seggi della Duma. 

(Unioneonline)

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