Die Linke il partito tedesco di “sinistra-sinistra” vince le elezioni a Berlino e la pasionaria Elif Eralp diventa sindaca della capitale. «Care berlinesi e cari berlinesi, oggi cambiamo la nostra città. Abbiamo scritto la storia», ha esultato Eralp non appena i risultati le hanno consegnato il municipio.

Avvocata dei diritti umani, 45 anni, Eralp considera la vittoria come «un segnale che l’amore e la giustizia hanno vinto contro l'odio», rivendicando un argine, almeno nella capitale, all’onda nera di Afd.

Nata a Monaco da sindacalisti turchi fuggiti dal loro Paese nel 1980, Eralp ha orientato la sua carriera di giurista verso la difesa dei diritti umani, in particolare quelli dei migranti, prima di aderire a Die Linke lo stesso giorno in cui l'AfD è entrata per la prima volta nel parlamento tedesco, nel 2017.

La 45enne incarna quindi la speranza di molti che proprio Berlino possa segnare la differenza, lanciando un segnale sull'apertura del Paese e della città ai migranti, e incarnando le chance di tanti giovani che vivono nella capitale dove convivono 150 nazionalità diverse. Commentando il successo, la 45enne non ha nascosto la propria emozione nel ringraziare i genitori, che le hanno insegnato a «non arrendersi mai, a rialzarsi sempre e a far sempre sentire la propria voce».

Eralp, che in campagna elettorale si è «scambiata molte idee» col sindaco di New York Mamdani, si è candidata con la sinistra proprio con la promessa di restituire la città ai berlinesi: a partire dalla casa, cavallo di battaglia della candidata che vuole contrastare l'andamento di prezzi stellari con una legge che consentirebbe l'esproprio dei colossi immobiliari che posseggono oltre tremila appartamenti, proprio con l’obiettivo di «rendere Berlino di nuovo accessibile».

Punti cardine del programma di Linke per la capitale sono anche il tetto massimo agli affitti, la costruzione di migliaia di nuovi appartamenti per i residenti, una scuola accessibile a tutti, sicurezza delle infrastrutture critiche e sostegno finanziario alla cultura, agli artisti e alle discoteche della capitale. Idee che hanno guadagnato popolarità soprattutto tra i giovani.

(Unioneonline)

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