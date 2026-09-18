«L'Europa cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori parlando di preparativi per una guerra contro la Russia».

Lo ha detto Vladimir Putin secondo quanto riporta Tass. Per il presidente russo l'Ovest «usa gli ucraini come carne da cannone».

La Russia, ha detto Putin, «prende atto delle esercitazioni europee nel Mar Baltico che simulano il sequestro di navi civili».

«Un obiettivo chiave del nuovo programma di Stato», ha aggiunto il leader del Cremlino nel giorno in cui i russi sono chiamati a votare per elezioni dal risultato più che scontato, «sarà il miglioramento del sistema di difesa aerea, che dovrà garantire la distruzione di qualsiasi arma d'attacco aerea e spaziale».

«È necessario completare del tutto la formazione del raggruppamento orbitale dei veicoli spaziali», ha dichiarato ancora, sottolineando che «ciò potenzierà le capacità di tutti i tipi di ricognizione spaziale, navigazione, comunicazioni satellitari e accesso a Internet a banda larga per il comando e il controllo in tempo reale di truppe e armamenti».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata