Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia, che conferisce agli Stati Uniti «il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola».

Il tycoon ha annunciato che avvierà «immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare in un'area appropriata».

La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana, a margine dell'Assemblea dell'Onu a New York. Per la premier danese Mette Frederiksen è un'intesa che «rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico». «La Groenlandia - ha affermato il segretario di Stato americano Rubio - farà per sempre parte dell'area di difesa strategica del Nord America».

(Unioneonline)

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