Trump bandisce dalla Casa Bianca i media ostili: Cnn, Politico e MsNowIl presidente Usa: «Diffondono fake news, decisione con effetto immediato»
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Donald Trump ha bandito dalla Casa Bianca «con effetto immediato» Cnn, Politico e MsNow.
«Sono orgoglioso di annunciare che bandisco dalla Casa Bianca la fake news», ha scritto il presidente americano su Truth.
«Gli organi di informazione non dovrebbero poter scrivere o riferire costantemente invenzioni e bugie quando trattano del presidente degli Stati Uniti o dell'amministrazione Trump o degli Stati Uniti d'America. Seguiranno altri organi di informazione che diffondono fake news», ha avvertito il tycoon.
(Unioneonline)