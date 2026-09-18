Donald Trump ha  bandito dalla Casa Bianca «con effetto immediato» Cnn, Politico e MsNow.

«Sono orgoglioso di annunciare che  bandisco dalla Casa Bianca la fake news», ha scritto il presidente americano su Truth.

«Gli organi di informazione non dovrebbero poter scrivere o riferire costantemente invenzioni e bugie quando trattano del presidente degli Stati Uniti o dell'amministrazione Trump o degli Stati Uniti d'America. Seguiranno altri organi di informazione che diffondono fake news», ha avvertito il tycoon.

(Unioneonline)

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