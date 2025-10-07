Il primo round di colloqui a Gaza tra Hamas e i mediatori in Egitto – lunedì - si è concluso «in un clima positivo». Lo ha riferito Al-Qahera News, media collegato all'intelligence del Cairo.

I colloqui proseguiranno anche oggi, sempre tra Hamas e i mediatori, a Sharm El-Sheikh, dove una delegazione israeliana è arrivata lunedì.

Si prevede che Israele e Hamas avvieranno negoziati indiretti sui dettagli di una proposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per uno scambio di prigionieri e un cessate il fuoco a lungo termine nella Striscia di Gaza.

(Unioneonline)

