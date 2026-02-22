I corpi di altre cinque donne scomparse nell'ultimo anno nello Stato centrale del Guanajuato, in Messico, sono stati identificati nelle ultime ore dalle autorità forensi.

Secondo quanto si riferisce si tratta di cinque giovani tra i 19 e i 30 anni tutte originarie del municipio di Celaya e scomparse nel corso dell'ultimo anno nel quadro delle violenze commesse dai cartelli della droga, principalmente quello conosciuto come Cartello di Santa Rosa. I corpi sono stati ritrovati in pozzi utilizzati come fosse comuni ubicati in una zona rurale distante 20 chilometri da Celaya.

Nelle stesse fosse, scoperte principalmente grazie allo sforzo delle organizzazioni dei familiari di persone scomparse, erano stati ritrovati in precedenza altri 33 corpi. Secondo le autorità si tratta di una delle maggiori fosse clandestine apparse negli ultimi due anni.

(Unioneonline)

