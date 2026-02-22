Stati Uniti
22 febbraio 2026 alle 15:22aggiornato il 22 febbraio 2026 alle 15:23
Florida, uomo armato entra a Mar-a-Lago: «Ucciso dal Secret Service»Donald Trump al momento si trova a Washington, alla Casa Bianca
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Allarme a Mar-a-Lago, residenza in Florida di Donald Trump.
Il Secret Service ha sparato e ucciso un uomo armato che era entrato "senza autorizzazione". Lo riporta Fox News.
Donald Trump, al momento, si trova a Washington, alla Casa Bianca.
- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -
© Riproduzione riservata