Il governo talebano al potere in Afghanistan afferma che «almeno 400 persone sono state uccise e 250 ferite in un raid aereo pachistano su un ospedale per la riabilitazione da droghe a Kabul». Lo scrive la Reuters sul suo sito web aggiungendo che «il Pakistan ha respinto l'affermazione definendola falsa e fuorviante» e ha dichiarato di aver «colpito con precisione installazioni militari e infrastrutture di supporto al terrorismo».

Hamdullah Fitrat, vice portavoce dei talebani, afferma invece che un attacco è avvenuto lunedì sera prendendo di mira l'ospedale statale Omid e che «gran parte della struttura è stata distrutta».

Il ministro dell'Informazione del Pakistan, Attaullah Tarar, ha confermato che le forze armate pakistane hanno condotto attacchi aerei contro strutture presumibilmente utilizzate da gruppi militanti (tra cui il Tehrik-e-Taliban Pakistan e i separatisti di etnia Baloch) a Kabul e Nangarhar come deposito di munizioni e centri logistici.

(Unioneonline)

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