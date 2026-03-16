Allarme meningite nel sud dell'Inghilterra, per un focolaio di ceppo non ancora determinato e registrato fra la University of Kent (nell'omonima contea) e una scuola superiore vicina, a Faversham, attorno a Canterbury.

Le autorità sanitarie britanniche hanno reso noto che due giovani sono morti a causa dell'infezione, uno studente 21enne dell'ateneo e un 18enne all'ultimo anno di scuola, mentre altri 11 sono ricoverati in condizioni serie in ospedale per "sindrome da meningococco" degenerata anche in setticemia.

Allo scopo di contenere i rischi, le stesse autorità hanno annunciato oggi, d'intesa con il governo, controlli precauzionali a vasto raggio in tutta l'area interessata. Finora più di 30.000 persone sono state contattate e invitate a sottoporsi a esami preventivi.

I medici del servizio sanitario nazionale (Nhs) stanno lanciando appelli a tenersi "informati senza farsi prendere dal panico", evocando al momento uno scenario circoscritto. Secondo la Bbc, fra i residenti della zona c'è il sospetto che il batterio possa essersi diffuso in un nightclub frequentato da giovani, dove risulta abbiano fatto festa nei giorni scorsi alcuni degli studenti poi ricoverati.

L'università del Kent ha già sospeso tutti gli esami, oltre a cancellare una serie di eventi in via precauzionale e per limitare al minimo i contatti.

(Unioneonline/v.l.)

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