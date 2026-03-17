Escalation in Libano, dove le forze armate israeliane continuano a bersagliare postazioni delle milizie filo-iraniane di Hezbollah. Ed è ancora apprensione per i militari di stanza nel Paese con la missione Unifil, tra cui i Dimonios della Brigata Sassari, impegnati tra l’altro nella distribuzione di alimenti e kit sanitari alla popolazione sfollata.

Ieri i resti di un proiettile intercettato dalla contraerea sono caduti su una base della coalizione presente in territorio libanese sotto l’egida dell’Onu e da quanto si apprende un sassarino è rimasto ferito. Soccorso, il militare è stato assistito dal personale sanitario. Da quanto si apprende non avrebbe riportato gravi conseguenze.

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