Libano, detriti di un missile sulla base Unifil: ferito un fante della “Sassari”Paura per i militari italiani presenti nel Paese al centro dell’escalation degli scontri tra Israele ed Hezbollah
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Escalation in Libano, dove le forze armate israeliane continuano a bersagliare postazioni delle milizie filo-iraniane di Hezbollah. Ed è ancora apprensione per i militari di stanza nel Paese con la missione Unifil, tra cui i Dimonios della Brigata Sassari, impegnati tra l’altro nella distribuzione di alimenti e kit sanitari alla popolazione sfollata.
Ieri i resti di un proiettile intercettato dalla contraerea sono caduti su una base della coalizione presente in territorio libanese sotto l’egida dell’Onu e da quanto si apprende un sassarino è rimasto ferito. Soccorso, il militare è stato assistito dal personale sanitario. Da quanto si apprende non avrebbe riportato gravi conseguenze.
L’articolo completo di Giuseppe Deiana ed Enrico Fresu su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale sull’app Unione Digital