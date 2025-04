La ministra della Cultura russa Olga Lyubimova rappresenterà la Russia ai funerali di Papa Francesco. La decisione è stata presa dal presidente Vladimir Putin, secondo quanto riferisce l'agenzia Ria Novosti.

Il numero uno del Cremlino non potrebbe comunque essere presente in virtù del mandato di cattura internazionale che pende sulla sua testa.

Israele invece sarà rappresentato solo dal suo ambasciatore in Vaticano. Lo riferisce il Times of Israel. Fonti diplomatiche sottolineano che la decisione è un segnale di quanto si siano deteriorati i rapporti tra Israele e il Vaticano dall'inizio della guerra con Hamas a Gaza nel 2023. Come ha già dimostrato l'ordine del governo israeliano di cancellare un post ufficiale sui social in cui si esprimevano le condoglianze per la morte di Bergoglio.

