Attacco nella notte per la “flotilla” salpata con attivisti e aiuti umanitari direzione Gaza.

Una delle sue imbarcazioni è stata infatti colpita «da quello che si sospetta essere un drone», la denuncia, mentre si trovava in acque tunisine, a Sidi Bou Said. Un incendio è stato rapidamente spento, secondo testimoni sul posto.

L'organizzazione Global Sumud Flotilla, dopo la smentita della Guardia nazionale della Tunisia che ha dichiarato di non aver rilevato "alcun drone", ha pubblicato i filmati delle telecamere di sicurezza a bordo della nave 'Family' che "confermano l'attacco".

Nei video messi on line su X si vede una persona a bordo dell'imbarcazione che, all'improvviso, guarda in alto spaventata, prima di un rumore sordo e di una fiammata; poi il panico sulla nave, con un'altra persona che grida "incendio, incendio" e la prima che dice "siamo stati colpiti".

Gli organizzatori della spedizione diretta a Gaza hanno dichiarato che tutti i passeggeri e l'equipaggio sono al sicuro.

(Unioneonline/v.l.)

