La furia dell’uragano Nicole devasta la Florida. Sarebbero cinque le vittime causate dal suo passaggio. Secondo l'ufficio dello sceriffo della contea di Orange due persone sono state fulminate da un palo dell’elettricità caduto a Orlando. Altre due sono morte in un incidente stradale, mentre un uomo ha perso la vita sul suo yacht nella città di Cocoa.

Nicole ha toccato terra intorno alle 3 del mattino di giovedì come uragano di categoria 1.

Senza corrente per via dell’uragano quasi 110 mila case e attività commerciali.

Ora Nicole è stata declassata a tempesta tropicale ma il National Hurricane Center ha affermato che le pericolose mareggiate e l'innalzamento delle acque dell'Oceano continueranno, insieme a forti piogge e raffiche di vento.

Se per Nicole sono state ordinate evacuazioni nello Stato americano, colpito solo poche settimane fa anche dall’uragano Ian, la Nasa – che ha la propria base proprio in Florida – ha deciso di non rimandare ulteriormente la sua prossima missione in programma.

Il tentativo di lancio della Artemis 1 è stato confermato per il prossimo 16 novembre. La dichiarazione è arrivata dopo le ispezioni sul razzo e sulla navicella che, dopo il passaggio dell’uragano, non hanno riportato danni importanti.

“Niente impedisce un decollo in quella data”, ha assicurato in una conferenza stampa Jim Free, amministratore associato all'agenzia spaziale americana. La partenza del razzo S il più potente mai realizzato dalla Nasa, è prevista per mercoledì all'1.04 ora locale con una finestra di lancio di due ore. La missione vuole portare fino alla Luna la navicella Orion, senza astronauti a bordo, senza atterrarvi.

(Unioneonline/v.f.)

