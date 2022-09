Anche Vladimr Putin rende omaggio alla salma di Mikhail Gorbaciov, l’ultimo leader dell’Urss, nonché padre della Perestroika, morto il 30 agosto all’età di 91 anni.

Il presidente della Russia si è recato alla camera ardente allestita presso la Clinica ospedaliera centrale di Mosca, dove Gorbaciov è deceduto dopo una lunga malattia.

In un video diffuso dall'agenzia Ria Novosti si vede Putin deporre un mazzo di fiori rossi accanto alla bara aperta, per poi trattenersi per alcuni momenti in raccoglimento e preghiera.

Ma il leader russo non sarà presente ai funerali, previsti sabato, a causa – fanno sapere i suoi portavoce – di “altri impegni”.

Nonostante l’omaggio di oggi, per molti osservatori la reazione del Cremlino alla morte dell’ultimo segretario del Partito comunista sovietico è stata “fredda”. Questo perché nella Russia putiniana e putinista di oggi Gorbaciov resta una figura politica di portata sì storica, ma controversa.

Con la Perestroika e la Glasnost da lui promosse, infatti, l’Urss iniziò il cambiamento – e anche un progressivo avvicinamento al mondo occidentale – che portò al definitivo declino del modello sovietico e, infine, alla sua dissoluzione.

(Unioneonline/l.f.)

