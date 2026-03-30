La Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL) ha annunciato che un soldato della forza di pace è stato ucciso da un proiettile di origine sconosciuta nel sud del Libano.

«Un peacekeeper è rimasto tragicamente ucciso in un’esplosione in una postazione Unifil vicino ad Adchit Al Qusayr», nel sud del Libano dove sono in corso scontri tra Israele e il movimento filo-iraniano Hezbollah. «Un altro è rimasto gravemente ferito. Nessuno dovrebbe mai perdere la vita al servizio della causa della pace».

Secondo quanto riportato dalla missione di pace Onu di stanza in Libano «non si conoscono le circostanze dell'esplosione, ma è stata avviata un'indagine».

Il colpo di artiglieria è caduto nel quartier generale del contingente indonesiano nel distretto di Marjayoun, settore Est di Unifil a guida spagnola. Sia la vittima che il ferito, riportano le autorità indonesiane, sono di Giacarta.

I raid israeliani sul Libano hanno ucciso 1.238 persone dall'inizio della guerra tra Israele e Hezbollah, riporta il ministero della Salute di Beirut. Oltre un milione di persone sono state sfollate a causa dei bombardamenti e degli ordini di espulsione emessi dall'esercito israeliano.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata