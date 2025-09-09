Un’operazione di omicidio mirato ha colpito i vertici di Hamas a Doha, in territorio qatariota. La Tv saudita al Arabiya riferisce che il leader di Hamas Khalil al-Hayya (capo negoziatore e già vice di Yahya Sinwar) è stato ucciso nell’attacco. A confermarlo a Channel 12 è stato un alto funzionario israeliano, parlando di un’azione di ritorsione diretta a colpire i leader dell’organizzazione riuniti a in città. Le stesse fonti hanno fatto sapere che è «il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato il via libera all'attacco israeliano in Qatar».

Secondo le prime ricostruzioni, una violenta esplosione ha interessato il quartiere di Katara, dove si trovava il quartier generale di Hamas. Le emittenti israeliane stanno trasmettendo immagini di alte colonne di fumo alzarsi dalla capitale qatariota, mentre il governo di Doha per ora non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale.

L'emittente irachena Sabrin News ha riferito che l'obiettivo dell'attacco era il quartier generale di Hamas in città, mentre una fonte di Gaza ha riferito che l'obiettivo erano alti funzionari di Hamas. Il Qatar per il momento non ha fatto dichiarazioni. Secondo fonti palestinesi, nell'edificio colpito erano presenti anche altri leader: Khaled Meshaal, Muhammad Darwish, Razi Hamad e Izzat al-Rishq.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata