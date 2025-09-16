Vladimir Putin in divisa mimetica militare ha assistito in prima persona alle esercitazioni congiunte russo-bielorusse “Zapad 2025”, organizzate presso il poligono di addestramento Mulino, a Nizhny Novgorod.

Alle grandi manovre, ha detto lo stesso Putin, «hanno partecipato 100mila soldati» in 41 campi di addestramento.

Le autorità di Minsk hanno invece spiegato che durante le esercitazioni sono state simulate «la pianificazione e la valutazione dell'uso di armi nucleari non strategiche, nonché la valutazione e l'impiego del sistema missilistico mobile Oreshnik».

Gli Oreshnik sono vettori balistici ipersonici a media gittata e secondo Mosca sono potenzialmente armabili con testate nucleari.

