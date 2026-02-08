Con un risultato intorno al 64% il socialista António José Seguro si avvia a diventare il nuovo presidente della Repubblica portoghese. Si confermano dunque tutti i sondaggi della vigilia e vince il candidato della sinistra moderata, che si era già imposto al primo turno, sconfiggendo il leader del partito sovranista Chega, André Ventura, fermatosi intorno al 35%.

È stato un appuntamento elettorale difficile, profondamente segnato dal maltempo estremo che in Portogallo negli ultimi giorni ha causato 14 morti e ingenti danni.

Alcuni comuni, per un totale di circa 36 mila elettori, hanno rinviato questo ballottaggio al prossimo 15 febbraio, ma è evidente che quel risultato non può alterare il risultato di domenica notte.

