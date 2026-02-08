il rogo
08 febbraio 2026 alle 10:32
Crans-Montana, incendio nel memoriale per le vittime del ConstellationFiamme spente dai vigili del fuoco, non risultano feriti. Aperta un’inchiesta
Un incendio si è sviluppato questa mattina a Crans-Montana all'interno del memoriale per le vittime del rogo del Constellation, che si trova nel centro del paese.
Lo riferisce la polizia cantonale del Vallese, precisando che le fiamme sono state prontamente spente dai vigili del fuoco e che non risultano feriti.
Sulle cause del rogo è stata aperta un'inchiesta.
