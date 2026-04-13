La regina Elisabetta icona di stile: a lei è dedicata una mostra inaugurata il 9 aprile a Buckingham Palace e aperta al pubblico dal 10 aprile fino al 18 ottobre, nel primo importante momento dedicato alle celebrazioni per il centenario della nascita della sovrana, che ricorre il prossimo 21 aprile.

Un evento senza precedenti, dal titolo "Queen Elizabeth II: Her Life in Style”, che raccoglie una vasta collezione di circa 300 articoli, fra abiti iconici, borsette e cappellini immortalati in molte immagini e ancora gioielli e scarpe, indossati da The Queen negli impegni istituzionali ma anche in privato.

Tra i pezzi esposti per la prima volta nelle sale della King's Gallery ci sono i due abiti color pesca realizzati da Angela Kelly per la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Londra del 2012: uno portato dalla regina nella sequenza trasmessa durante l'evento, in cui figurava accanto all'attore Daniel Craig nei panni di James Bond, e l'altro dalla controfigura della sovrana che si era lanciata con il paracadute sullo stadio olimpico. O ancora un vestito lungo firmato Norman Hartnell, di colore verde e bianco, indossato da Elisabetta a un banchetto durante la visita di Stato in Pakistan nel 1961 con l'intenzione di omaggiare la bandiera dell'ex territorio dell'impero britannico.

«Sapeva assolutamente come voleva apparire», ha dichiarato la curatrice della mostra, Caroline de Guitaut. Elisabetta durante il suo regno da record, conclusosi con la morte avvenuta l'8 settembre del 2022 all'età di 96 anni, ha direttamente influenzato la moda con outfit assolutamente originali, a partire proprio dagli abiti color pastello. È stata capace di fare tendenza perfino in età molto avanzata: a 85 anni con alcune borsette di pelle in formato rettangolare, andate a ruba, e riprese dalle riviste patinate. Tradizionale e giovanile allo stesso tempo, Lilibet, come la chiamavano i suoi cari, ha rappresentato nell'immaginario un mix senza precedenti con la capacità di stare sempre al passo coi tempi. Non solo nei grandi eventi ma anche nella quotidianità, come per le giacche da equitazione, le gonne in tartan e i foulard, come emerge nella mostra che attraversa la vita della sovrana, a partire dalla sua infanzia negli anni Trenta del secolo scorso. Le celebrazioni del centenario prevedono poi piani ambiziosi per una statua, un ponte e nuovi giardini dedicati a Elisabetta, a testimonianza di un ricordo che resta vivo fra molti sudditi e fra gli ammiratori della Royal Family nel mondo.

(Unioneonline/D)

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