Donald Trump avanti in sei su sette Stati in bilico, spinto da un'ampia insoddisfazione per l'andamento dell'economia e dai dubbi sulle capacità di Joe Biden.

Questo è quanto emerge da un sondaggio del Wall Street Journal. Il tycoon guida con un margine da 2 a 8 punti in Pennsylvania, Michigan, Arizona, Georgia, Nevada, North Carolina, con o senza candidati indipendenti o di partiti terzi.

Il presidente è in vantaggio di 3 punti solo in Wisconsin in una corsa con più candidati, mentre in un duello con Trump è testa a testa.

A otto mesi dalle elezioni l’ex presidente repubblicano si gode qualche segnale di ottimismo anche se le cose non vanno benissimo su altri fronti. Truth, il suo social, è arrivato a perdere il 23% a Wall Street dopo aver comunicato alla Sec perdite per 58 milioni di dollari nel 2023 su ricavi per 4 milioni. E sempre Trump ieri ha pagato la cauzione da 175 milioni di dollari per sospendere il verdetto sugli asset gonfiati delle sue società, mentre procede con i ricorsi.

Nonostante queste grane il primo aprile si è concesso anche uno scherzetto: «Sospendo la mia campagna», ha scritto ai suoi sostenitori in messaggio via email e sms, ma era un originale pesce d'aprile che in realtà serviva a raccogliere nuovi fondi per la sua candidatura alle presidenziali di novembre. Cliccando sopra il messaggio, i suoi fan sono arrivati su un sito che li invitava a donare 5.500 o 3.300 dollari alla sua campagna. «Pensavi davvero che avrei sospeso la mia campagna? Pesce d'aprile!».

