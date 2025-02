Svolta politica in Germania, dove cristiano-democratici di Friedrich Merz vincono le elezioni, ottenendo il 29 per cento secondo gli exit poll. «Benvenuti alla Konrad Adenauer Haus, in questa storica serata, il 23 febbraio 2025. Noi, Cdu e Csu, l'Unione, abbiamo vinto», ha detto lo stesso Merz a Berlino.

Il leader della Cdu ha aggiunto che «voglio dire una cosa ai nostri competitor. Abbiamo affrontato una dura campagna elettorale, sulla politica economica come sull'immigrazione. Ma ora dobbiamo parlarci fra di noi, per formare un governo in grado di agire».

L’appello è dunque a trattative veloci perché «il mondo fuori non aspetta noi, dobbiamo procedere veloci. Il mondo deve percepire che la Germania viene governata di nuovo in modo affidabile». Sul responso delle urne si è espresso anche Olaf Sholz, che ha fatto le congratulazioni a Merz per aver «ricevuto l’incarico di formare il governo». «Quella di stasera – ha aggiunto il cancelliere – è un’amara sconfitta. E questo va detto in modo chiaro. Ma sulla base di questo risultato dobbiamo andare avanti insieme».

(Unioneonline/v.f.)

