Fiocco rosa in casa del principe Harry e della consorte Meghan Markle.

Il nipote della Regina Elisabetta e sua moglie hanno annunciato la nascita della loro secondogenita: si chiama Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor. Un doppio omaggio alla bisnonna della piccola e alla madre di Harry, Lady Diana Spencer.

Hanno tenuto a specificarlo esplicitamente i duchi “ribelli”: il primo nome vuol essere "un omaggio a Sua Maestà la Regina", 95enne bisnonna della neonata, legato al diminutivo familiare adottato fin dall'infanzia da Elisabetta. Mentre "il middle name è stato scelto per onorare la sua amata nonna scomparsa, la Principessa del Galles" Diana Spencer.

L’ANNUNCIO – "E' con grande gioia – ha detto un portavoce – che il principe Harry e Meghan, il duca e la duchessa di Sussex, annunciano al mondo che danno il benvenuto alla loro figlia".

La bimba è nata venerdì 4 giugno alle 11.40 del mattino al Cottage Hospital di Santa Barbara, in California, non lontano dalla lussuosa residenza di Los Angeles in cui oggi vivono i Sussex. Pesa oltre tre chili. Sia la madre che la bambina, ha aggiunto il portavoce, stanno bene e sono già a casa.

In un comunicato, i duchi in persona hanno poi sottolineato la loro "immensa gioia" per questa "benedizione", ringraziando i tanti che sono stati loro vicini in questi mesi con l'amicizia o con "le preghiere".

La coppia, che si è auto-esiliata negli Usa dopo lo strappo dalla famiglia reale britannica, ha già un bimbo, il piccolo Archie, che ha compiuto due anni un mese esatto fa.

LA LINEA DI SUCCESSIONE – La “principessina” americana nasce senza titolo ufficiale ed è tuttavia ottava nella linea di successione alla corona di Elisabetta II, collocandosi dietro il nonno Carlo, lo zio William, i tre figli di questo e della consorte Kate, nonché alle spalle del fratellino Archie; ma subito davanti al principe Andrea, secondo figlio maschio (in disgrazia) della regina e di Filippo di Edimburgo, scomparso nel marzo scorso quasi centenario.

GLI AUGURI – I primi messaggi di auguri sono giunti anche dal primo ministro britannico Boris Johnson che via Twitter ha fatto le sue "felicitazioni al Duca e alla Duchessa di Sussex".

Mentre Buckingham Palace, tagliato fuori dall'annuncio, ha preso un'oretta di tempo prima di diffondere i messaggi di rito della regina, del principe Carlo con Camilla e del principe William con Kate: "Informati e felicissimi" - si legge in una nota - della nascita di questa nipote lontana.

(Unioneonline/D)

