È morta la bimba inglese che aveva ottenuto la cittadinanza italiana. Il decesso di Indi Gregory è stato dichiarato nella notte, come conferma il padre Dean. La piccola, 8 mesi, era affetta da una grave patologia mitocondriale e i suoi genitori avevano intrapreso una lunga battaglia affinché i trattamenti vitali non venissero interrotti come invece avevano disposto i tribunali del Regno Unito.

«Siamo arrabbiati, affranti e pieni di vergogna – ha detto Dean – Il servizio sanitario e giudici non solo le hanno tolto la possibilità di vivere, ma anche la dignità di morire a casa sua».

I macchinari erano stati staccati venerdì e inutile si è rivelata la battaglia legale sostenuta dall'Italia per un trasferimento al Bambino Gesù di Roma.

