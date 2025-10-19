A due anni dal raid israeliano che colpì la chiesa ortodossa di San Porfirio a Gaza, causando la morte di 17 civili, padre Gabriel Romanelli — parroco della chiesa cattolica della Sacra Famiglia — ha voluto ricordare le vittime con un post sui social, pubblicando anche le foto di alcuni dei caduti.

«Che riposino nella pace di Cristo», scrive Romanelli. «Sono morti nella chiesa greco-ortodossa di Gaza in seguito ai bombardamenti israeliani». Tra i nomi, anche quello di Viola, 26 anni, operatrice di Caritas Gerusalemme, uccisa insieme al marito e al figlio.

Il 19 ottobre 2023, la chiesa di San Porfirio — uno dei luoghi cristiani più antichi e simbolici della Striscia — venne colpita durante un bombardamento, in un momento in cui offriva rifugio a decine di civili sfollati.

In una recente intervista al portale argentino Infobae, padre Romanelli ha commentato anche il delicato contesto attuale e gli sviluppi diplomatici in corso. «Ci sono segnali di speranza», ha dichiarato, facendo riferimento a un possibile accordo tra Israele e Hamas, mediato da più attori internazionali: Stati Uniti, Qatar, Egitto e Turchia. «Il fatto che ci siano altri garanti dà più sicurezza rispetto alle precedenti occasioni», ha osservato.

Sull’operato di Hamas, Romanelli ha usato parole dure: «Chiedo che vengano recuperati i corpi degli ostaggi e restituiti alle famiglie». Ha definito “barbarie” le esecuzioni effettuate dall’organizzazione terroristica, pur sottolineando la complessità della situazione nella Striscia, aggravata da anni di embargo e dalla difficoltà nell’introdurre perfino materiali di ricostruzione.

Il sacerdote argentino, da anni a Gaza, ha poi lanciato un nuovo appello per la popolazione civile, in particolare per i bambini, che vivono «in condizioni sempre più precarie e con un urgente bisogno di assistenza».

