Una donna ebrea sulla trentina è stata pugnalata questo pomeriggio nella sua abitazione a Lione, nel centro della Francia.

Dopo l’assalto, l’aggressore ha inciso con il coltello una svastica sulla sua porta.

Secondo quanto riferito da fonti di polizia citata dalla stampa e dalla tv locale l’assalitore, vestito di nero e con volto coperto, ha suonato alla porta e quando la trentenne ha aperto l’ha colpita due volte con lo stesso coltello poi utilizzato per incidere la svastica.

La donna per fortuna non è in pericolo di vita.

(Unioneonline/L)

