Donald Trump in ospedale per il suo primo check-up da quando è tornato alla Casa Bianca, con le visite effettuate all’ospedale militare Walter Reed di Washington.

Il presidente, che il 14 giugno compirà 79 anni, pratica regolarmente golf, non beve né fuma ma è noto per essere goloso di hamburger e per mangiare bistecche ben cotte.

Durante il suo primo mandato dall'esame del 2018 era emerso che avrebbe dovuto perdere tra i 4 e i 6 chili ma era generalmente in «ottima salute».

Il suo medico all'epoca affermò che non c'erano segni di «problemi cognitivi» e che con un'alimentazione più sana avrebbe potuto «vivere fino a 200 anni».

Un anno dopo un altro check-up rilevò che Trump, alto 1 metro e 90 per 110 chili di peso, era tecnicamente obeso.

