“Ci riprenderemo la Casa Bianca”. Donald Trump, al suo comizio a Houston in occasione della convention della Nra (National Rifle Association) ha confermato che nel 2024 si candiderà di nuovo come presidente degli Stati Uniti. Ad acclamarlo c’erano oltre 50mila persone.

“Ci andremo a riprendere quella Casa Bianca che amiamo tanto e renderemo l'America più sicura, più ricca e più grande di sempre”, ha detto il tycoon. Aggiungendo: “Se siamo in grado di inviare miliardi in Ucraina possiamo anche fare tutto quello che è necessario per mettere in sicurezza le scuole”, e poi: "Quando sarò presidente per la seconda volta combatterò il male".

Un discorso che è sembrato più in stile campagna elettorale, accompagnato da un vero e proprio programma di governo, insieme alla proposta di armare gli insegnanti, alla luce degli ultimi episodi di cronaca.

Il controllo sulle armi proposto da Joe Biden, ha ribadito Trump, “limita il diritto umano fondamentale degli americani di autodifendersi”.

