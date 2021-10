Gran Bretagna sotto choc per l’omicidio di David Amess, 69 anni, deputato conservatore ucciso a coltellate nell’Essex, durante un incontro con i suoi elettori. Per la polizia inglese si tratterebbe di un "omicidio di matrice terroristica”.

In corso diverse perquisizioni, mentre le autorità hanno individuato il responsabile, un 25enne di origine somale.

In queste ore il premier britannico Boris Johnson e il leader dell'opposizione laburista Keir Starmer si sono recati sul luogo del delitto e hanno deposto due corone di fiori: un gesto per rappresentare l’unità della politica nel cordoglio e nello sdegno per la morte di un parlamentare da tutti elogiato per i suoi modi miti e gentili.

Intanto, alla luce di quanto accaduto, la polizia inglese ha rafforzato le misure di sicurezza attorno ai deputati, mentre il ministro dell’Interno Priti Patel ha invitato tutti i parlamentari “ad andare avanti e a svolgere i loro doveri per servire la democrazia senza lasciarsi intimidire".

Fiori sul luogo dell'agguato (Ansa)

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata