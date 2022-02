Un video choc diventato virale in Iran, in cui un uomo mostra la testa tagliata della moglie di 17 anni per le strade di Ahvaz, nella provincia del Khuzestan.

Ghazal Heidari, questo il nome dell’uomo, è stato arrestato ieri dopo aver confessato il femminicidio, motivandolo con un presunto tradimento da parte della moglie Mona, che ha sposato quando lei aveva appena 12 anni.

L'uomo ha una figlia di tre anni ed è stato arrestato anche suo fratello, accusato di averlo aiutato a compiere il delitto.

Ma non basta per l’opinione pubblica. L’episodio sta facendo discutere e molti iraniani, tra cui funzionari e celebrità mediatiche, hanno chiesto l’approvazione di leggi contro la violenza sulle donne.

Innumerevoli le critiche al Parlamento per via della mancanza di una legislazione efficace in materia, anche per prevenire che siano costrette a sposarsi da giovanissime.

La deputata Elham Azad ha denunciato la mancanza di leggi contro la violenza sulle donne augurandosi che venga presto ratificato un provvedimento a riguardo già proposto all'assemblea parlamentare 10 anni fa da deputati riformisti. In anni recenti la pratica del cosiddetto "delitto d'onore" ha creato discussioni nella società iraniana come nel caso della decapitazione della 13enne Romina Ashrafi nel 2020 da parte del padre.

