L'amministrazione di Donald Trump potrebbe prorogare la scadenza di luglio, quando entreranno in vigore dazi più elevati sulle importazioni da decine di paesi.

Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. «Forse potrebbe essere prorogata, ma è una decisione che spetta al presidente», ha detto in un briefing.

La scadenza del 9 luglio per l'accordo commerciale «non è critica», ha spiegato. «Il presidente può semplicemente proporre un accordo a questi Paesi se si rifiutano di firmarne uno con noi entro la scadenza», ha affermato Leavitt, «e questo significa che il presidente può scegliere un'aliquota tariffaria reciproca che ritiene vantaggiosa per gli Stati Uniti e per i lavoratori americani».

