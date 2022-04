Calo record dei contagi da coronavirus nel Regno Unito, dopo il rimbalzo dei casi causato dalle diverse varianti Omicron.

E’ quanto sottolinea la Bbc sulla base degli ultimi dati aggiornati dell'Office for National Statistics (Ons).

Nell’ultima settimana gli infettati stimati nel Paese sono calati a 2,87 milioni, 900mila in meno in sette giorni. A ciò va aggiunto un calo del 20% dei morti e dei pazienti ricoverati negli ospedali.

Una tendenza favorita dalle vaccinazioni di massa e dalle quarte dosi riservate nel Regno a over 75 e immunodepressi. E che si consolida nonostante ormai in Gran Bretagna sia in vigore da fine gennaio un vero e proprio liberi tutti, nessun obbligo di Green pass né di mascherine ormai da oltre tre mesi. Da fine febbraio è caduto anche l’obbligo di isolamento per i positivi.

