Stop all’isolamento dei positivi in Gran Bretagna. Per il Regno Unito, ha detto Boris Johnson, è il momento di “andare oltre l’obbligatorietà nel contrasto al Covid”.

E’ attesa per lunedì la conferma della revoca in Inghilterra di tutte le poche residue misure di contrasto al virus. “Dalla fine della prossima settimana i positivi non saranno obbligati ad autoisolarsi”, ha detto Johnson alla Bbc, aggiungendo che serve un cambiamento d’approccio e che da ora in poi “va incoraggiata la responsabilità individuale”.

D’altrone il calo degli indicatori continua ad accelerare nel Regno, nonostante il liberi tutti decretato un mese fa da BoJo con la revoca dell’obbligo di mascherina anche al chiuso e la fine dell’imposizione del Green pass, che sull’isola è rimasto in vigore per poche settimane.

Con oltre il 90% della popolazione immunizzata, i contagi odierni sono 25.696, ai minimi dai primi di settembre, su oltre 900mila test e con un calo del 25% su base settimanale. I morti sono 74, tornano sotto quota 100 seppur in parte alleggeriti da qualche ritardo relativo al weekend. In terapia intensiva si trovano appena 300 persone.

