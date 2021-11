Sono 39.676 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Germania nelle ultime 24 ore e 236 le vittime. È quanto segnala il Robert Koch Institut nel bollettino di oggi.

Una settimana fa i nuovi positivi erano stati 20.676. L'incidenza settimanale su 100mila abitanti è salita a 232,1, terzo valore da record consecutivo in tre giorni (una settimana fa era 146,6).

Si dibatte sull'allarme lanciato dal virologo dello Charité di Berlino Christian Drosten, secondo il quale il Paese "è in una vera situazione di emergenza" e sarà necessario "ridurre di nuovo i contatti". Drosten teme che se non si agirà potranno esserci altri 100mila morti.

I dati del Covid mostrano un "ampliamento drammatico della pandemia e tutti i politici, quelli al governo come quelli che stanno lavorando alla formazione del nuovo governo, sentono la responsabilità di proteggere la salute dei cittadini e di non sovraccaricare il sistema sanitario", le parole del portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, in conferenza stampa a Berlino. "La cancelliera è dell'idea che sia necessario il prima possibile un incontro fra Stato e Regioni per coordinare le politiche anti Covid", ha aggiunto, spiegando che Merkel è in contatto con tutti i partecipanti per arrivare a "un appuntamento velocemente".

