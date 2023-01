In Cina stop alla quarantena obbligatoria per i cittadini stranieri in arrivo dall'estero.

Terminano così i tre anni di isolamento di Pechino, in un momento in cui però si stanno registrando nuovi focolai nel Paese. Inizialmente il protocollo anticontagio prevedeva un periodo di isolamento di tre settimane in specifici “Covid hotel”. La scorsa estate la durata è stata ridotta a una settimana, poi a novembre l’ulteriore diminuzione a 5 giorni.

Allo scoccare della mezzanotte, soppressa la restrizione del governo, sono arrivati in Cina 387 passeggeri da Singapore e Toronto, atterrati rispettivamente a Guangzhou e Shenzhen. Si calcola che con la riapertura della frontiera fra Hong Kong e la Cina metropolitana almeno 400.000 abitanti della città siano in procinto di mettersi in viaggio nelle prossime settimane.

«Credo che questa novità sia una cosa buona, umana. Era un passo necessario. Penso che il Covid sia stato “normalizzato” e, rimosso questo ostacolo, ora tutto andrà liscio», ha commentato una donna, in procinto di imbarcarsi da Shanghai su un volo per l'estero.

