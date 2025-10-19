Rocambolesco colpo al Museo del Louvre di Parigi.

Tre ladri incappucciati – riferiscono i media francesi – sono entrati in azione riuscendo a rubare nove pezzi della collezione dei gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice, tra cui una collana, una spilla e una tiara. Poi la banda sarebbe fuggita a bordo di scooter.

I gioielli erano in mostra nelle vetrine dedicate a Napoleone e ai Sovrani francesi nella Galleria d'Apollon. Uno dei preziosi sarebbe stato ritrovato all'esterno del museo. Si tratta della corona dell'imperatrice Eugenia, che è stata danneggiata.

In seguito all’accaduto il museo – il più visitato al mondo – ha annunciato la chiusura per tutta la giornata di domenica.

«Questa mattina si è verificata una rapina all'apertura - ha scritto sui social la ministra della Cultura francese Rachida Dati - Non si sono registrati feriti. Le indagini sono in corso».

