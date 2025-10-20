Disservizi a catena in tutto il mondo per numerose app e siti web, in down da ore a causa di un guasto su Amazon Web Services (AWS), la piattaforma di cloud computing e servizi online del colosso americano Amazon. Il blackout, confermato dalla stessa società, ha creato problemi ad alcune tra le app più utilizzate a livello globale, tra cui Snapchat, Duolingo, Roblox, Canva e diversi servizi di streaming e gaming online. I disservizi sono stati registrati anche in Italia.

Nel solo Regno Unito risultano coinvolti fra gli altri i siti di banche di primo piano quali Barclays, Lloyds o Bank of Scotland, ma anche d'istituzioni tipo l'Hmrc, equivalente britannico dell'Agenzia delle Entrate, che molti utenti indicano come irraggiungibili. Restano inoltre in down popolari app quali Snapchat, Duolingo o Roblox, che utilizzano tutte infrastrutture informatiche fornite da Aws: quest'ultima ha da parte sua confermato il problema, riferendo che interventi tecnici sono in corso per cercare di risolverlo.

Anche il sito downdetector.com, che tiene conto dei disservizi delle piattaforme online nel mondo, ha registrato il down di diverse piattaforme che si appoggiano al cloud di Amazon. Da downdetecor.com, si evince, comunque, che diversi servizi stanno tornando alla normalità. Il malfunzionamento interessa anche l'Italia per app come Canva, Perplexity e le piattaforme di gaming Roblox, Clash Royale, Clash of Clans e Brawl Stars. Negli Stati Uniti si registrano problemi anche per Crunchyroll, Fortnite, Snapchat, Ring e tanti altri siti, incluse le piattaforme di video streaming max e Prime Video.

