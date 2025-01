Finisce un’era in Canada. Justin Trudeau, primo ministro dal 2015, ha annunciato in conferenza stampa le dimissioni come leader del partito liberale che guida dal 2013. Resterà in carica come premier finché non verrà scelto un nuovo leader.

La mossa è dettata dalla crisi del suo governo di minoranza, con l'uscita del partito Ndp che lo sosteneva esternamente e le dimissioni della vice premier e ministra delle finanze Chrystia Freeland, in dissenso sulla risposta alla minaccia di dazi di Donald Trump.

Con la sua uscita Trudeau mette fine probabilmente alla sua carriera politica.

«Se devo combattere battaglie interne al partito non posso essere la migliore opzione per le prossime elezioni (previste entro ottobre, ndr)», ha detto Trudeau. «Sono un combattente. Ogni osso del mio corpo mi ha sempre detto di combattere perché tengo molto ai canadesi. Tengo molto a questo Paese e sarò sempre motivato da ciò che è nel suo migliore interesse», ha aggiunto il premier.

Justin Trudeau ha annunciato che i lavori del Parlamento canadese sono sospesi sino al 24 marzo. Punta ad evitare le elezioni generali mentre i liberal scelgono un nuovo leader.

Sono due donne le favorite alla successione: l'attuale ministra degli Esteri, Melanie July, e l'ex vice premier e ministra delle Finanze Chrystia Freeland.

Il governo di Trudeau è stato scosso proprio dalle dimissioni a sorpresa di Freeland poche ore prima che dovesse presentare il suo aggiornamento fiscale annuale. Nella durissima lettera di addio ha criticato i "trucchi politici" di Trudeau, parole che hanno certamente contribuito ad accelerare la sua uscita.

Tra i papabili c'è anche l'ex banchiere centrale Mark Carney: lo stesso Trudeau ha ammesso di aver cercato a lungo di reclutarlo nel suo team, più di recente come ministro delle finanze. Il 59enne, che negli ultimi mesi ha prestato servizio come consigliere speciale del premier, laureato ad Harvard, non ha mai ricoperto una carica pubblica, ma ha una solida esperienza economica.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata