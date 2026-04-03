Blitz della presidente del Consiglio nel Golfo Persico.

Giorgia Meloni, appena atterrata a Gedda, vedrà in due giorni i principali leader dell'area e visiterà oltre all'Arabia Saudita anche Emirati Arabi e Qatar.

Si tratta, sottolineano fonti di Palazzo Chigi, della prima visita nella regione da parte di un leader di Ue, G20 e Nato dall'inizio del conflitto in Iran.

La missione mira a rafforzare, spiegano le stesse fonti, la sicurezza energetica nazionale: il Golfo rappresenta infatti una fonte cruciale di petrolio e gas per l'Italia e ha un ruolo determinante nell'andamento dei prezzi energetici globali.

(Unioneonline)

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