Choc in Inghilterra per un video in cui l’imam principale della moschea di Green Lane, a Birmingham, spiega come eseguire correttamente la lapidazione di una donna.

Il filmato, diffuso sui social, è diventato virale: in un sermone l’imam della moschea, già nota per le sue posizioni estremiste e fondamentaliste, spiega come va eseguita la lapidazione di una donna adultera. La vicenda ha suscitato scalpore e indignazione, tanto che le autorità hanno subito revocato un finanziamento di 2 milioni di sterline a fondo perduto destinato proprio a quella moschea.

L'imam Sheikh Zakaullah Saleem spiega la corretta procedura per una lapidazione: la donna trovata colpevole di adulterio, dice, va prima «sepolta fino alla vita per salvaguardarne il pudore», solo dopo si può dare inizio al lancio delle pietre, che termina quando la condannata muore per le lesioni.

Il video è stato anche rimosso da Youtube. Lo stesso imam aveva chiesto alle autorità britanniche di intraprendere azioni legali contro un’insegnante “colpevole” di aver mostrato in classe immagini di Maometto proibite dall’Islam.

Un altro imam della stessa moschea invece spiegava in un altro sermone che una donna deve «accomodare i bisogni sessuali del marito ogni volta che questo lo desideri», giustificando così anche lo stupro tra le mura domestiche.

