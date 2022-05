Aveva solo 13 mesi la bimba italiana morta in Egitto mentre era in vacanza con i genitori.

Da una prima ricostruzione la piccola era in braccio al padre sul balcone di un hotel a Sharm el-Sheikh, quando è precipitata di sotto, forse il papà ha perso la presa per un movimento improvviso, ma la dinamica è tutta da accertare. Immediati i soccorsi ma non c’è stato nulla da fare.

Da pochi giorni padre, madre e figlioletta erano arrivati nella famosa località balneare, vivono a Pianella, in provincia di Pescara. I parenti, dopo la tragedia, sono partiti per raggiungere la coppia, che è sotto choc. Nei prossimi giorni dovrebbero tornare tutti in Italia con anche la piccola salma.

