Il presidente Joe Biden annuncerà come nuovo target la vaccinazione del 70% degli americani adulti entro il 4 luglio, per l'Independence Day.

Si tratterebbe di 160 milioni di americani pienamente vaccinati.

Raggiungere questo duplice obiettivo per il 4 luglio, il 70% degli americani vaccinati con 160 milioni pienamente immunizzati, "cambierà in modo significativo il modo in cui gli americani trascorreranno l'estate", ha sottolineato un dirigente della Casa Bianca.

"Ci saranno molte meno restrizioni sanitarie", ha aggiunto.

Nei mesi scorsi gli Usa hanno centrato l’obiettivo dei "primi 100 giorni", voluto dal presidente che si è insediato lo scorso 18 gennaio.

Il target delle 100 milioni dosi è stato infatti raggiunto dopo neanche due mesi. Precisamente: 59 giorni.

