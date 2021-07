Il presidente americano Joe Biden chiede ai governi statali e locali degli Stati Uniti di incentivare le vaccinazioni pagando cento dollari a tutti i nuovi vaccinati, attingendo le risorse dai 1.900 miliardi dell'American Rescue Plan.

Un provvedimento simile è stato già adottato dalla città di New York su iniziativa del sindaco Bill de Blasio.

Il capo di Stato ha deciso per la linea dura nella speranza di arginare l'impennata dei casi di coronavirus anche negli Usa, legata soprattutto alla variante Delta.

Il presidente ha infatti annunciato l'obbligo di vaccinazione per i dipendenti federali, molti dei quali da oltre un anno sono rimasti a casa a causa della pandemia. Chi rifiuterà di immunizzarsi per continuare a lavorare sarà costretto a sottoporsi regolarmente al test anti-Covid, a rispettare il distanziamento sociale e a indossare la protezione per naso e bocca, oltre a essere escluso da gran parte dei viaggi di lavoro.

I contagi nel Paese sono cresciuti in sette giorni di oltre il 130%, facendo registrare nella settimana conclusasi il 25 luglio oltre 500mila nuovi casi.

La campagna di vaccinazione invece è a un punto di stallo, con molti cittadini che non si sono presentati per fare la seconda dose.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata