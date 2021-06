Birre gratis, farmacie con orari più lunghi, 24 ore su 24 il venerdì, partnership con organizzazioni private: sono alcune delle iniziative annunciate dal presidente americano Joe Biden per giugno, considerato dalla Casa Bianca "mese di azione" per raggiungere l'obiettivo del 70% di americani con almeno una dose di vaccino entro il 4 luglio, giorno della Festa dell'Indipendenza.

"Vaccinatevi subito in modo da poter festeggiare senza paura", ha detto il capo di Stato, ricordando che il 52% degli adulti è già immunizzato.

Tra le iniziative organizzate dall’amministrazione americana, anche la decisione di inviare la sua vice Kamala Harris in tour nel Paese per promuovere la campagna vaccinale.

Con lo stesso obiettivo scenderanno in campo anche la first lady Jill e il second gentleman Doug Emhoff.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata