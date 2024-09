Dei walkie talkie e altri dispositivi wireless, tra cui anche sistemi legati ai pannelli solari sono esplosi nella roccaforte di Hezbollah alla periferia di Beirut e in altre zone del Libano. Lo hanno reso noto fonti vicine al gruppo e i soccorritori, che al momento parlano di almeno nove morti e oltre 300 feriti.

Succede all’indomani dell'attacco con i cercapersone in Libano e Siria, che ha provocato 12 morti fra cui tre civili (due bambini e una donna) e migliaia di feriti. Le esplosioni odierne sono avvenute proprio nella periferia sud di Beirut, zona dove si stavano svolgendo i funerali dei membri di Hezbollah uccisi ieri negli attacchi con i cercapersone. E, stando a quanto riferito da fonti della sicurezza libanese, i dispositivi esplosi questo pomeriggio sono stati acquistati da Hezbollah circa cinque mesi fa, assieme alle migliaia di cercapersone esplosi ieri.

Anche quello odierno potrebbe essere, come ieri, un attacco hacker di Israele, i cui pirati informatici sono riusciti a far esplodere i dispositivi cercapersone di alcuni membri di Hezbollah grazie a una tecnologia avanzata.

Proprio in merito ai fatti di ieri il segretario generale dell’Onu Antionio Guterres in mattinata ha sottolineato il rischio di una «drammatica escalation» in Libano.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata