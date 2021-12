Quattro persone di una stessa famiglia, fra cui un bambino disabile, sono state uccise nella notte fra domenica e ieri nel dipartimento colombiano di Nariño, in quello che viene catalogato come il 90esimo massacro avvenuto nel 2021 in Colombia.

Un gruppo di sicari è giunto a bordo di un'auto e di una motocicletta nel municipio di Pasto e ha fatto irruzione con violenza nella casa delle vittime, come confermato dall'ong specializzata nel monitoraggio delle violenze sul territorio colombiano Indepaz.

Da parte sua, l'ufficio del difensore civico ha diffuso un'avvertenza sottolineando come la zona del massacro sia contesa fra bande criminali che vogliono assicurarsi un passaggio sicuro verso il vici no Ecuador.

Nella zona, ha ricordato Indepaz, operano la guerriglia dell'Eln, i paramilitari delle Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), ed altri gruppi minori che operano per conto terzi.

Ricordando che quello di domenica è il massacro numero 90 dell'anno, Indepaz ha osservato che con molta probabilità nelle ultime due settimane potrà essere superato il numero di 91 massacri registrati nel 2020.

