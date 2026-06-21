Quattro persone sono morte e altre 28 sono rimaste ferite nella penisola di Kerch, nella Crimea occidentale, a seguito di un attacco di droni ucraini. Lo scrive la Tass che cita il governatore regionale Sergey Aksyonov.

«Purtroppo, si registrano vittime tra la popolazione civile a seguito dell'attacco di droni nemici nella penisola di Kerch. Secondo le informazioni attuali, quattro persone sono morte e 28 sono rimaste ferite», ha scritto il governatore sul suo canale Max.

Aksyonov ha espresso le sue condoglianze alle famiglie e affermato che riceveranno l'assistenza e il supporto necessari. I servizi di emergenza competenti stanno operando sul posto. (ANSA).

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